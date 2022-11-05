الكشف على 1297 حالة وصرف الدواء بالمجان لقافلة جامعة طنطا بالمحلة

فريق المحافظات

نظمت جامعة طنطا اليوم السبت، قافلة تنموية شاملة إلى قرية الجابرية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد الدكتور محمود ذكي ان تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى لتعزيز دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية للاسر الأكثر احتياجًا .

واوضح الدكتور محمود سليم أن قوافل جامعة طنطا تساهم فى دعم المنظومة الصحية ، وتوفير خدمات الرعاية الطبية المتميزة للمرضى وصرف الدواء بالمجان ، مضيفاً أن القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1297 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 87 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 183 في عيادة الاطفال، و 184 بالعظام، و 111 جلدية، 165باطنة، و 48 مسالك بولية، و 134 أنف وأذن، و 26 جراحة عامة، و 73 صدر، و 43 نفسية وعصبية، و 214 جراحة عيون، و 29 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 87 حالة بواقع حالة 4 جراحه المخ والاعصاب، 6 اطفال،4 مسالك بولية، و 4 عظام، و 3 صدر، و 4النفسية والعصبية و9 باطنة، و 5 جلدية، و 24 رمد، و 13 أنف وأذن، 4 مخ وأعصاب، و 3 قلب، 8جراحة.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 35 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.