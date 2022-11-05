اليوم السابع
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القبض على 19 متهما بترويج المواد المخدرة فى حملات أمنية بالقليوبية

السبت، 05 نوفمبر 2022 12:15 م
القبض على 19 متهما بترويج المواد المخدرة فى حملات أمنية بالقليوبية مديريه امن القليوبيه - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (18) قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 19 متهما لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ (7549) حكما قضائيا متنوعا، و ضبط (9) قطعة سلاح نارى وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.


تجارة المخدرات

ترويج الاسلحه

حملات امنيه

اخبار الحوادث

مديريه امن القليوبيه



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