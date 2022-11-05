الغرفة التجارية بسوهاج: توفير سلع غذائية بأسعار مناسبة في المراكز والقرى

كتب إسلام سعيد

قال خالد أبوالوفا رئيس الغرفة التجارية في محافظة سوهاج، إن جميع السلع الغذائية متوفرة في أسواق ومتاجر ومعارض محافظة سوهاج، وليس مدينة سوهاج الأم فقط، وإنما المراكز والقرى أيضا، دون أي نقص في أي سلعة.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس الغرفة التجارية في سوهاج، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم رفع سعر رغيف العيش أو الكهرباء ووسائل المواصلات، مؤكدا أن قرارات الرئيس تنبع من دافعه الإنساني وشعوره بغير القادرين.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك في المحافظة، حضره عدد من الجهات المختصة بمراقبة الأسعار، وتم وضع خطة موسعة تتضمن متابعة الأسعار وإنشاء حلقة تواصل مع المواطنين للإبلاغ عن اي اسعار تم رفعها او تحريرها دون وجه حق او مبررا لذلك.

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج في حالة انعقاد دائما لمتابعة ومراقبة الأسعار كما قامت الغرفة التجارية ايضا بعمل معارض سلع غذائية في مختلف مراكز المحافظة بالاضافة الي معارض في مختلف مناطق واحياء مدينة سوهاج .