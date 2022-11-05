اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العالم يتحدث فى شرم الشيخ..تفاصيل قمة الرؤساء بمؤتمر المناخ cop27"إنفوجراف"

السبت، 05 نوفمبر 2022 09:15 م
العالم يتحدث فى شرم الشيخ..تفاصيل قمة الرؤساء بمؤتمر المناخ cop27"إنفوجراف" قمة المناخ

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أعلنت سكرتارية الأمم المتحدة الاتفاقية الإطارية الخاصة بالمناخ فى دورتها السابعة والعشرين، والتى ستنعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الحالى، أنه سيتم بث الجزء الرفيع المستوى لقادة العالم على الهواء مباشرة على شبكة الإنترنت، تصريحات خلال الجزء رفيع المستوى، لقادة العالم والقائمة المؤقتة للمتحدثين للأطراف التى ستحضر سواء رئيس دولتها أو حكومتها فى قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ، فى ثلاث دقائق كحد أقصى.

 

بثّ الجزء رفيع المستوى لقادة العالم على الهواء مباشرة عبر الإنترنت

البيان عن مجموعة التفاوض التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة يُبث أيضا

تلقى البيانات وفق توقيت القيد فى قائمة المتحدثين مع التزام البروتوكول

بيانات رؤساء الدول والحكومات نيابة عن مجموعات التفاوض 5 دقائق

لن تُوزّع نسخ ورقية من البيانات بالجلسة العامة أثناء القمة رفيعة المستوى

تُنشر البيانات بالموقع الإلكترونى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

قمة المناخ شرم الشيخ
قمة المناخ شرم الشيخ

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

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مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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