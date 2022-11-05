الصحة: 10 وحدات لتبادل الاستشارات ضمن استعدادات التأمين الطبى لمؤتمر المناخ

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أبرز التخصصات الطبية التي يقدمها مركز التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد، والذي تم إنشاؤه بمقر مستشفى شرم الشيخ الدولي، التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والذي تشارك به هيئة الرعاية الصحية ضمن خطتها للتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمقرر انطلاقه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن مركز التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد telemedicine بمستشفى شرم الشيخ الدولي، يضم 10 وحدات للاستشارات الطبية عن بُعد، تغطي مختلف التخصصات الطبية وأبرزها كشف الأذن والعين ومتابعة رسم القلب عن بُعد، وكذلك قياس العلامات الحيوية، والموجات الصوتية عن بُعد، فضلًا عن التشخيص الطبي للحالات الحرجة وعالية الندرة.

ولفت البيان، أن الفحوص الطبية بمركز التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد، يتم من خلال سماعات ذكية للكشف على المواطنين، ومتابعة الحالة الصحية للمريض، ومن ثم تقديم كافة الاستشارات الطبية عن بُعد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مركز التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولي، تم ربطه إلكترونيًا بالمستشفى المُصغر الميداني لهيئة الرعاية الصحية، وذلك للاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية وكافة الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى، لمناظرة الحالات وتوفير الرعاية الطبية اللائقة بالوفود المشاركة بالحدث العالمي الذي تفخر مصر باستضافته، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop27، والذي سينطلق خلال أيام قليلة بمدينة شرم الشيخ.

ونوه، إلى أنه من أبرز خدمات مركز التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ««منظومة الرعاية الطبية المنزلية»»، والتي تتيح الحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد للمواطنين وعلاجهم بأماكن إقامتهم، وذلك بما يتيح الربط الإلكتروني بين أعضاء الفريق الطبي القائم بالزيارة المنزلية مع نخبة من الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، بهدف تبادل الاستشارات الطبية مع مشاركة مناظرة الحالة المرضية.