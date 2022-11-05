الصحة العالمية تشارك بمؤتمر "COP27" لضمان وضع الصحة في قلب مفاوضات المناخ

كتبت أمل علام

تستضيف منظمة الصحة العالمية، وشركائها جناح الصحة في مؤتمر المناخ COP27 للأمم المتحدة، الذي سيعقد في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، سيجمع جناح الصحة COP27 مجتمع الصحة العالمي وشركائه لضمان وضع الصحة والإنصاف في قلب مفاوضات المناخ، سيقدم برنامجًا ثريًا من الأحداث لمدة أسبوعين يعرض الأدلة والمبادرات والحلول لتعظيم الفوائد الصحية لمعالجة تغير المناخ عبر المناطق والقطاعات والمجتمعات.

وأكدت المنظمة، أنه سيقام جناح الصحة فى مؤتمر المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء من مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات ، حيث سيركز هذا الحدث رفيع المستوى على الحاجة الملحة لتسريع الوصول إلى الكهرباء في مرافق الرعاية الصحية على مستوى العالم لحماية الصحة العامة وتقليل الأحداث الدرامية.

سيوفر المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على التحديات الرئيسية ومناقشة الإجراءات الملموسة وفرص التعاون، كما سيتم الاستفادة من مشاركة ممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية والحكومات.

يسلط الحدث الضوء على الدعوة إلى العمل لدعم الفوائد الصحية لسكان إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​، فضلاً عن الفوائد المشتركة البيئية والمناخية، التي يمكن الحصول عليها من خلال تنفيذ السياسات والمبادرات متعددة القطاعات فى منطقتي إفريقيا وشرق المتوسط.

كما يتم مناقشة الأنظمة الصحية منخفضة الكربون والمستدامة والقادرة على التكيف مع المناخ في المنطقة الأفريقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تشارك منظمة الصحة العالمية، بقوة في مجال المناخ والصحة على الصعيد العالمي، كما يتم مناقشة تلوث الهواء، وتغير المناخ من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا، بتمويل من تحالف المناخ والهواء النظيف (CCAC) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ROA .