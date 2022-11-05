"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تطلق ثاني لقاءات الرواق الأزهري" بمركز شباب النصر

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية، بالتعاون مع الأزهر الشريف ،ثاني لقاءات الرواق الأزهري بمركز شباب النصر ، حيث نفذت وزارة الشباب والرياضة ،من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء برئاسة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ثاني لقاءات الرواق الأزهري بمركز شباب النصر وذلكو بالتعاون مع الأزهر الشريف، ‏ومديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في " إدارة الطلائع " .

كما نظمت المديرية فاعلية" ‏أولي لقاءات الرواق الأزهري "تستمر لمدة 9 أشهر بمركزي شباب الأنفوشي والنصر , ‏ ويهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والتعريف بالقيم والأخلاقيات الدينية , حيث تم تنفيذ اللقاء الثاني " بمركز شباب النصر " عدد المستفيدين 30 طليعا.

ودارت الندوة حول أهمية الوقت واحترام الوالدين واحترام المعلم ومكانة الوطن في الدين ، ألقى الندوة الشيخ أحمد حبيب إسماعيل وبحضور سمير إبراهيم منسق العلوم الشرعية بالرواق .

يأتي هذا التعاون في ضوء التحول الذى شهدته مراكز الشباب خلال الآونة الأخيرة لتصبح مراكز خدمة مجتمعية جاذبة للنشء والشباب إضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمجتمعات المحيطة بها و للأسرة المصرية بوجه عام في شتي المجالات التثقيفية والمجتمعية والشبابية والرياضية والتنموية بوجه عام.

كما يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، في مجال التوعية الدينية للشباب والنشء، من خلال عقد لقاءات توعوية على مستوى الأندية ومراكز الشباب ومقرات الوزارة بكافة أنحاء الجمهورية، لنشر وعي ديني ومجتمعي مستنير حول العديد من القضايا، ومعالجة السلوكيات المجتمعية السلبية التي تهدد أمن واستقرار الوطن .