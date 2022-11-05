السيطرة على حريق شب بسيارة تابعة لشركة كهرباء وسط الدلتا

فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية بالدقهلية من السيطرة علي حريق في سيارة ملاكي تابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج كهرباء طلخا.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب حريق فى سيارة ملاكي تابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وعلى الفور انتقلت قولت الحماية المدنية الي مكان البلاغ وتم السيطرة علي الحريق في وجود قوات الحماية المدنية ومركز شرطه طلخا، وكشفت المعاينة الأولية إلى حدوث ماس كهربائي بالسيارة مما أدي إلى اشتعالها.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.