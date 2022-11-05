اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 10:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق داخل مول فى مدينة أكتوبر

السبت، 05 نوفمبر 2022 10:02 ص
السيطرة على حريق داخل مول فى مدينة أكتوبر السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطرت قوات الحماية المدنية في بالجيزة على حريق بمكتب ملابس بداخل أحد المولات في مدينة السادس من أكتوبر.
 
وكشفت التحريات، عن أن الحريق اندلع في مكتب لبيع الملابس الخاصة بالأطفال، ونتج عنه احتراق أثاث المكتب وبعض الملابس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
كان تلقت غرفة الحماية المدنية في الجيزة بلاغ بوجود حريق بمكتب ملابس بأحد المولات في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

حريق أكتوبر

أخبار الحوادث

حريق

مدينة أكتوبر

مطافى الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة