السيطرة على حريق داخل مول فى مدينة أكتوبر

كتب: عبد الرحمن سيد

سيطرت قوات الحماية المدنية في بالجيزة على حريق بمكتب ملابس بداخل أحد المولات في مدينة السادس من أكتوبر.

وكشفت التحريات، عن أن الحريق اندلع في مكتب لبيع الملابس الخاصة بالأطفال، ونتج عنه احتراق أثاث المكتب وبعض الملابس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كان تلقت غرفة الحماية المدنية في الجيزة بلاغ بوجود حريق بمكتب ملابس بأحد المولات في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.