السيرة الذاتية للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الجديد

فريق المحافظات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة السابق، رئيسًا للجامعة لمدة 4 أعوام.

حصل "خاطر" على ليسانس الحقوق بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف فى عام 1996 من جامعة المنصورة، ثم ماجستير بدرجة جيد عام 1998، فى تخصص دبلوم قانون عام، ودبلوم عام بدرجة جيد فى 1998، ثم دبلوم الدراسات العليا بدرجة جيد فى العلوم الإدارية عام 1999، ثم ماجستير بدرجة جيد فى العلوم الإدارية عام 1999 من كلية الحقوق جامعة عين شمس كما حصل على الدكتوراة بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف فى بعثة خارجية عام 2004، وذلك فى تخصص القانون العام من جامعة السوربون بفرنسا.

الدرجات الوظيفية

تدرج الدكتور شريف خاطر فى الدرجات الوظيفية، حيث عين معيدًا فى عام 1997، ثم مدرس مساعد فى عام 1999، ثم مدرس فى عام 2004، ثم أستاذ مساعد فى عام 2009، ثم أستاذًا فى عام 2014، كما تولى منصب قائمًا بعمل عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة لمدة عام، ثم عميدًا للكلية فى الفترة من 2019 حتى مارس 2022.

وعين خاطر خلال مسيرته العملية مستشارًا قانونيًا لجامعة السويس لمدة عام، ولرئيس جامعة العريش، ولنائب رئيس جامعة دمياط، وعضوًا بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعات السويس ودمياط والمنصورة وكفر الشيخ، وملحق ثقافى بالمكتب الثقافى المصرى بباريس.

الأبحاث العلمية..

أصدر خاطر العديد من الأبحاث العلمية، أبرزها حماية الحق فى الخصوصية المعلوماتية: دراسة لحق الاطلاع على البيانات الشخصية فى فرنسا عام 2014، وحرية تداول المعلومات بين المنع والإباحة: دراسة مقارنة عام 2014، ومسئولية الدولة عن القوانين المخالفة للدستور والاتفاقات الدولية: دراسة مقارنة عام 2013، والمسألة الدستورية الأولية فى فرنسا عام 2013، ومدى دستورية حرية الإدارة فى التعاقد: دراسة مقارنة عام 2012.

كما أصدر عدة مؤلفات، أبرزها القضاء الإداري: دعوى الإلغاء، والموظف العام: دراسة مقارنة، والقانون الإدارى، والقرار الإدارى.