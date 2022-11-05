اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 12:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السلطات التونسية تضبط خلية تكفيرية نسائية

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:05 ص
السلطات التونسية تضبط خلية تكفيرية نسائية الشرطة التونسية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات التونسية، ضبط خلية تكفيرية نسائية تضم 4 سيدات مقيمات بولايتي سوسة والقيروان.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان اليوم السبت، أن المصالح المركزية لإدارة الاستعلامات بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بسوسة، وفرقة الأبحاث والتفتيش بحفوز، تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية نسائية تضم أربعة عناصر نسائية في مجال التطرف الديني مقيمات بولايتي سوسة والقيروان.

وأضافت أنه اتضح للجهات الأمنية أن عضوات هذه الخلية يتواصلن في مجموعات مغلقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي، ويخضن في الفتاوى التكفيرية لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج، ويتواصلن مع حسابات أجنبية لعناصر إرهابية ببؤر التوتر.

ودعت إدارة الحرس الوطني، التونسيين لمتابعة سلوكيات أبنائهم ومراقبة تعاملاتهم على مواقع الإنترنت، وتوعيتهم بمخاطر الدخول إلى المواقع التكفيرية والتواصل مع عناصر متطرفة، لمساندة جهود الدولة في التصدي لآفة الإرهاب.

 


السلطات التونسية

تونس

اخبار تونس

الارهاب في تونس

خلية تكفيرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة