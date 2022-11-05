السجن 3 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص انتقاما لمقتل والده بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عبد العظيم عليان رئيس المحكمة، بالسجن حضوريا للمتهم " أ.م ا" لمدة 3 سنوات، والزامة بالمصاريف الجنائية، لاتهامة بالشروع في قتل المجني عليه " م.غ.ا".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 21818 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، قيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض, بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه على إثر خلافات سابقة بين والد المتهم " ا.م ا " وشقيق المجني عليه " م.غ.ا"، تتبع المتهم تحركات المجني عليه مستقلا دارجة بخارية، وما أن سمحت له الفرصة حتي ترجل من تلك المركبة ، وعاجل المجني عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض مطوة وفر هاربا .

وتبين من التحقيقات، أن هناك خلاف سابق برقم القضية 7054 لسنة 2014 ، والتي حكم فيها بالسجن 15 عاما ضد شقيق المجني عليه في اتهامه بقتل والد المتهم، فقرر المتهم الانتقام من شقيقة المجني عليه وطعنه وارتكاب الواقعة، وتحرر محضر وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.