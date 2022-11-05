السجن المشدد 6 سنوات لـ"مبيض محارة" يتاجر فى المخدرات بكفر الدوار

البحيرة - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان، وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم "ك.م.ع" عامل وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13379 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة كفر الدوار، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من ضباط مركز شرطة كفر الدوار يفيد بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش بدائرة المركز.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز كفر الدوار، أنه بناء علي إذن النيابة العامة لضبط المتهم " ك.م.ع " عامل "مبيض محارة" لمزوالة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة ، فتم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها علي المتهم.