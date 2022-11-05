الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 43 مليون جنيه بالإسماعيلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

في إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب وذلك من خلال الإستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة، فقد قامت بالتنسيق مع قطاعى الأمن (الوطنى – العام) برصد نشاط (عنصر إجرامى) تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق إستخدام إحدى السيارات "نقل فنطاس ، محددة " بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، لترويجها على عملائه بمحافظات الجمهورية.

بإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد العنصر الإجرمى المشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 2000 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول )، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (43٫250٫000 مليون جنيه تقريباً).