الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في أسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بأسيوط وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر، وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط تم ضبطه، وبحوزته (3 قطعة سلاح نارى " 2 فرد خرطوش – فرد رصاص" - عدد من أجزاء وأدوات التصنيع – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.