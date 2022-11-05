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التعليم العالى: إنشاء صندوق التمويل الأخضر بمخصصات مالية 100 مليون جنيه

السبت، 05 نوفمبر 2022 02:21 م
التعليم العالى: إنشاء صندوق التمويل الأخضر بمخصصات مالية 100 مليون جنيه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أنه تم إنشاء صندوق التمويل الأخضر فى الوزارة، بمخصصات مالية 100 مليون جنيه، موزعين بين أكاديمية البحث العلمى وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
 
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمة له بحفل تسليم عقود المشروعات الفائزة فى مبادرة مواجهة التغيرات المناخية، أن الوزارة تضع كافة إمكاناتها للمشاركة، ضمن منظومة الجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم استضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة وكافة الجهات المعنية للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.
ونوه الوزير إلى تنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا التغيرات المُناخية، باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مُبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.
 
وأكد الوزير على تفعيل المُبادرات التى تم طرحها وتعميم التجارب الناجحة التي قامت بها بالفعل العديد من الجامعات المصرية، والتنسيق بينها لضمان عدم التكرار، مؤكدًا على تميز الجهود التي قامت بها الجامعات والمراكز البحثية في هذا السياق.

التعليم العالى

اخبار مصر

المشروعات البحثية

قمة المناخ



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