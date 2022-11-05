التضامن فى أسبوع.. البدء فى تطبيق الحقائب التعليمية فى الحضانات.. فيديو

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعى الأنشطة والأحداث، التى قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، حيث نستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالي:

-نشاط مكثف لوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات ليشهد الطلاب ورش عمل حرفية حول زراعة الأسطح وتوعية بيئية لطلاب جامعة المنصورة بحضور 2000 طالب.

- التضامن الاجتماعى تطلق تقريرًا يرصد تدخلات الحماية الاجتماعية للوزارة خلال الفترة من 2014-2022.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يستكمل تدريباته للمخطوبين فى أربع محافظات بحضور 528 متدربا، وينفد الورشة التدريبية الثالثة لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة بالدلتا.

- ويختتم فاعليات المعسكر التنشيطى لمدربى مودة الشباب ضمن مبادرة تفعيل تدريبات مودة بالهيئات الشبابية بمدينة برج العرب.

فى إطار الاهتمام بالتدريب الفنى والحرفى، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم لقاء حواريًا حول "التدريب والتعليم الفنى كأحد مداخل التمكين الاقتصادى ومواجهة الهجرة غير الشرعية" بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين.

- وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يدشنان برامج توعوية عن اضرار المخدرات داخل الجامعات الأهلية والخاصة لحماية الطلاب من براثن الإدمان.

- بتشريف رئيس الجمهورية وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد افتتاح مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

-التضامن الاجتماعى تكثف حملة دفع المصروفات المدرسية لغير القادرين بالإسماعيلية وتوزع شنط مدرسية متضمنة الأدوات على الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدارس التربية الفكرية ومدارس المكفوفين بقنا.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى مؤتمر منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الدولى للصليب الأحمر حول "تعزيز الحوار حول العمل المناخي"، بهدف رصد الهجرة البيئية والاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية والصحية.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد لقاء حواريا حول "التنمر المدرسى بين الرصد وسبل المواجهة" لدراسة أسباب التنمر وآليات مواجهة حماية الأطفال.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى ينفذ جلسات تحفيز لعملاء برنامج "تكافل وكرامة" على مستوى 5 محافظات لإتاحة مشروعات متناهية الصغر وتخريجهم لسوق العمل.

- التضامن الاجتماعى تنظم مؤتمرًا حول "دور المجتمع المدنى فى تعزيز الوعى المجتمعى وتطوير الشراكات من أجل الدفع بجهود التنمية فى الجمهورية الجديدة" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

- التضامن الاجتماعى تنظم الحوار المجتمعى الثانى حول مشروع قانون الرعاية البديلة فى إطار الاتجاه نحو "لا مأسسة منظومة الرعاية" وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية.

- صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 300 شاب وفتاة من جامعة حلوان للانضمام لرابطة متطوعى الصندوق.

- صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة " عطاء" يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية بهدف الاتاحة المكانية لجامعتى الزقازيق والمنوفية لتسهيل حركة الطلاب من ذوى الاعاقات الحركية والبصرية.

- القباج تعلن البدء فى تطبيق الحقائب التعليمية فى حضانات الفئة العمرية من عمر يوم إلى أربع سنوات وتشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير 600 قاعة حضانة بمرحلة الطفولة المبكرة.

- فى الطريق إلى مؤتمر قمة المناخCOP-27، المجتمع المدنى يضع لمساته النهائية للإعداد لعرض تجاربه فى إطار المشاركة بمجموعة من الفعاليات والأحداث الجانبية والندوات والمعارض أثناء المعرض.

- القباج تشارك فى ورشة عمل حول "عدالة صديقة للطفل فى مصر" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD "وبدعم الوكالة السويسرية للتنمية بهدف تحويل الأطفال فى تماس مع القانون من المسار الجنائى إلى المسار التصالحى.

- صندوق مكافحة الإدمان ينفذ برنامجى "الحركة بركة" و"أسر قوية" فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات و13 محافظة حتى الان لدعم ووقاية الشباب من العنف والمخدرات بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير البترول الأسبق رئيس نادى الصيد يفتتحان معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بهدف تنويع فرص التسويق، والمعرض يضم 90 من المنتجين والعارضين.

- التضامن الاجتماعى تختتم المرحلة الثانية لمشروع الرعاية البديلة، الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة.. وتؤكد أنها تبذل قصارى المساعى لتوفير افضل رعاية من منظور تنموى متكامل.

- التضامن الاجتماعى تعقد الورشة التحضيرية لمؤتمر ومعرض " المبادرون" فى نسخته الثانية لطرح أفضل الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعم دمجهم فى المجتمع كحق أصيل من حقوق الإنسان.