البحث العلمى: مصر تترأس الاجتماع الـ35 للجنة المالية للعلوم التجريبية بالشرق الأوسط

كتب محمد صبحى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى ، أن جمهورية مصر العربية استضافت الاجتماع الخامس والثلاثون للجنة المالية لمركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME والذى عقد بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية و شارك في الإجتماع ممثلي كلا من مصر, قبرص , تركيا , فلسطين والأردن، حيث تناول الاجتماع مناقشة الشئون المالية للمركز للنصف الثاني من العام 2022 والخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للمركز و كذلك آليات إضافة شراكات دولية حيث إنه يمثل أول مصدر ضوء سنكترون في الشرق الأوسط و أول مركز دولي للتميز في المنطقة والذى تم افتتاحه رسمياً فى (الأردن) فى 16 مايو 2017.

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمي، تعد مصر من الدول المؤسسة له وتم تطوير هذا المشروع التعاونى من قبل العلماء و الحكومات فى المنطقة تحت رعاية اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة) بعد الموافقة الرسمية على ذلك من قبل المجلس التنفيذى للمنظمة فى دورتة 164 مايو 2002. ويعدSESAME متاح على نطاق واسع عادة ما يزوره العلماء بما فى ذلك طلاب الدراسات العليا من الجامعات والمعاهد البحثية لإجراء التجارب مما يخلق بيئه علمية محفزة ومشجعة للعلماء.

وتابع البيان، حيث إن مصر بصدد استضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر الجاري 2022 يجب إلقاء الضوء على افتتاح SESAME محطة للطاقة الشمسية فى 26 فبراير 2019، حيث أصبح أول مجمع مسرعات كبير فى العالم يتم تشغيلة بالكامل بواسطة الطاقة المتجددة مما يجعلة أول معمل مسرع للكربون فى العالم مما يؤهله ليكون مستدامًا اقتصادياً وبيئياً وعليه وقع مركز SESAME على تعهد الأمم المتحدة بشأن المناخ المحايد.

الجدير بالذكر أن هذه هى المرة اللأولى التى تترأس مصر هذه اللجنة الحيوية وهى المرة الأولى أيضًا التى تعقد بالقاهرة.