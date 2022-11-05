الاتحاد الأوروبى يوافق على دواء جديد يقى من فيروس المخلوى التنفسى للأطفال

كتبت فاطمة خليل

وافق الاتحاد الأوروبي على علاج جديد للوقاية من فيروس شائع وشديد العدوى يسبب التهاب القصيبات عند الأطفال، وهو الفيروس المخلوي التنفسي، بحسب موقع "يورو نيوز" و"abcnews".



دواء جديد يقى من فيروس المخلوى التنفسي للأطفال

وقالت شركتا أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية يوم الجمعة إن دواءهما nirsevimab المعتمد حديثًا، والذي يتم تسويقه باسم Beyfortus، هو أول علاج للوقاية من المرض الشديد الناجم عن الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) عند الرضع.

وقالت الشركات إن الفيروس المخلوي التنفسي يصيب جميع الأطفال تقريبًا في سن الثانية إنه السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصيبات، وهو عدوى تنفسية يمكن أن تجعل الأطفال الرضع مرضى بشكل خطير وتتطلب دخولهم المستشفى.

وتمت التوصية بيفورتوس، الذي تم إعطاؤه بحقنة واحدة ، للموافقة عليه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية في سبتمبر.

في الولايات المتحدة، لا يزال المنتج قيد المراجعة التنظيمية كعلاج محتمل.

إنه ليس لقاحًا تقنيًا، ولكنه علاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة، والذي يمنح الجسم الذخيرة مباشرة لمحاربة المرض. من ناحية أخرى، يحفز اللقاح جهاز المناعة لدينا على إنتاج الأجسام المضادة الخاصة به.



لكن الدواء الذي تمت الموافقة عليه حديثًا لن يتم توزيعه بالسرعة الكافية لإحداث فرق حقيقي هذا الشتاء عبر نصف الكرة الشمالي.

وقالت سانوفي لوكالة فرانس برس "بيفورتس سيكون متاحا للموسم المقبل - 2023 - من التهاب القصيبات".

يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي في حدوث الآلاف من حالات دخول المستشفيات والوفيات على مستوى العالم كل عام عند الأطفال الصغار وكبار السن، لكن التركيب الجزيئي المعقد للفيروس ومخاوف السلامة أعاقت الجهود المبذولة لتطوير لقاح منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 1956.



علاج وقائي آخر موجود بالفعل يُطلق عليه اسم Synagis، وهو من إنتاج أسترازينيكا أيضًا ، ولكن يُنصح به فقط للأطفال الخدج أو أولئك الذين يعتبرون في خطر، ويتطلب ما يصل إلى خمس حقن لتغطية موسم الفيروس المخلوي التنفسي بشكل نموذجي.



من المحتمل أن تظهر خيارات جديدة لحماية الأطفال، مع أكثر من 30 علاجًا وقائيًا - إما لقاحات أو أجسام مضادة وحيدة النسيلة - تخضع حاليًا لتجارب سريرية.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر إن لقاحها التجريبي RSV ، عند إعطائه للأمهات الحوامل، كان فعالًا بنسبة 82 % تقريبًا في منع المرض الخطير من الفيروس في الأشهر الثلاثة الأولى من حياة أطفالهن.