الإسكندرية تشن حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالأحياء

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف والتصدي بكل حزم والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وفي هذا الصدد ، شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم رصد اعمال تشوين بشارع محمد بن سعد متفرع من شارع 45 بحري تم إيقاف الاعمال والتحفظ علي عدد 2 طن اسمنت وكميه كبيره من الطوب الاحمر وونش كامل وبعض المعدات المستخدمة فى أعمال البناء.

وكذا ايقاف اعمال بناء بشارع 22الفلكي والتحفظ علي خلاطه وونش ، فضلا عن ايقاف أعمال بناء بسوق الزوايده والتحفظ علي موتور ونش وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين

وقام حى العامرية اول برئاسة اللواء أشرف بدران بإيقاف أعمال صب أعمدة وفك شدة خشبية العقار الكائن بعد مرور مرغم وكذا ازالة أسوار مبانى خلف محطة الصرف الصحي بالعامرية للأعمال وكذا ازالة اعمدة وسقف بالعقار الكائن آخر شارع الاخلاص العامريه البلد.

ونفذ حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة تمكنت من إيقاف اعمال بناء مخالف بقرية قرطبه بالكينج بحرى، وكذا إزالة سملات وأسوار من الطوب علي أرض زراعية في المهد بقرية الصاعدة.

وشهد حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة، تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن 37 شارع إبراهيم باشا نجيب ناصية الوهابى والتحفظ على ونش وكمية من الأسمنت.

وواصل حي العجمي برئاسة السيد موسي حملة إزالة فورية لعقار مخالف عبارة عن دور أرضي بمنطقة ابو تلات بحري تم إزالته بالكامل.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اعمال البناء المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الرادعة تجاه أى مخالف.