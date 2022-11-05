الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبلة بالمحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبلة ، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد توسعة وتطويرًا، ومسجدان صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 343 ) مسجدًا، منها ( 275 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحر الأحمر
1. أد الديت – قرية أد الديت
مديرية أوقاف القليوبية
2. الأربعين – الشموت – بنها ثان
مديرية أوقاف الفيوم
3. الفاروق – الهجان – مركز طامية
4. جابر الغابي – الغرق - إطسا
مديرية أوقاف المنوفية
5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون - أشمون
6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء
7. السلام – سمان - الباجور
8. التقوى- كفر سرسمون - الشهداء
مديرية أوقاف المنيا
9. سالم خليفة – مهدية
10. حمزه بن عبد المطلب – الصمايدة – منشأة الدهب البحرية
11. التقوى – عزبة الحلواني – دير السنقورية – بني مزار
مديرية أوقاف أسوان
12. القنان - قرية القنان – البصيلية بحري
مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. أبو بكر الصديق – العقارية – سيدي سالم شرق
مديرية أوقاف الدقهلية
14. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس
15. البساتين – الستاموني – بلقاس
ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير:
مديرية أوقاف القاهرة
1. السيدة رقية – ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة
ثالثًا: مسجدا الصيانة:
مديرية أوقاف القليوبية
1. الجديد ( الساحة ) – شبين القناطر شرق
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
2. علي زين العابدين – البصيلية بحري
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