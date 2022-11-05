الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبلة بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبلة ، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد توسعة وتطويرًا، ومسجدان صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 343 ) مسجدًا، منها ( 275 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحر الأحمر

1. أد الديت – قرية أد الديت

مديرية أوقاف القليوبية

2. الأربعين – الشموت – بنها ثان

مديرية أوقاف الفيوم

3. الفاروق – الهجان – مركز طامية

4. جابر الغابي – الغرق - إطسا

مديرية أوقاف المنوفية

5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون - أشمون

6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء

7. السلام – سمان - الباجور

8. التقوى- كفر سرسمون - الشهداء

مديرية أوقاف المنيا

9. سالم خليفة – مهدية

10. حمزه بن عبد المطلب – الصمايدة – منشأة الدهب البحرية

11. التقوى – عزبة الحلواني – دير السنقورية – بني مزار

مديرية أوقاف أسوان

12. القنان - قرية القنان – البصيلية بحري

مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. أبو بكر الصديق – العقارية – سيدي سالم شرق

مديرية أوقاف الدقهلية

14. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس

15. البساتين – الستاموني – بلقاس

ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير:

مديرية أوقاف القاهرة

1. السيدة رقية – ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة

ثالثًا: مسجدا الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية

1. الجديد ( الساحة ) – شبين القناطر شرق

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

2. علي زين العابدين – البصيلية بحري