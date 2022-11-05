اعرف أسعار شواطئ الإسكندرية الجديدة خلال فصل الشتاء وحتى إبريل المقبل.. صور

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فتح شواطئ الإسكندرية لعشاق الشتاء بالمجان، للتمتع بالأجواء الخريفية والشتوية على شواطئ الإسكندرية الساحرة، حيث أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية قرار بفتح الشواطئ العامة بالمحافظة بالمجان، وتقرر فتح أبواب الشواطئ العامة بالإسكندرية منذ بداية شهر نوفمبر الجارى وطوال أشهر الشتاء حتى إبريل العام القادم.

من جانبه أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن قرار فتح الشواطئ هو مطلب سكندرى، طالب به الكثير من محبى الاستمتاع بالشواطئ وبخاصة فى فصل الشتاء نظرا لأن للإسكندرية طقس وسحر خاص خلال فصل الشتاء وهو الأمر الذى يجذب الكثير من المواطنين للتوجه للبحر بغرض التمشية أو الصيد أو ممارسة الرياضة.

وأكد جمال رشاد على استجابة العديد من مسؤولى الشواطئ المؤجرة وأعلنوا تجاوبا مع مبادرة فتح الشواطئ بتخفيض أسعار تذاكر الدخول الخاصة بها وهذه الشواطئ هى :

1-شاطئ طاحونة المندرة "السياحى" كان سعر تذكرة الدخول 25ج أصبح 15ج

2-شاطئ وانلي" المميز" كان سعر تذكرة الدخول 15ج أصبح 10ج

3-شاطئ العصافرة "الخدمة لمن يطلبها" كان سعر تذكرة الدخول 10 ج أصبح 5 ج

4-شاطئ ميرامار الأوسط "المميز" كان سعر تذكرة الدخول 15 ج أصبح 10 ج

5-شاطئ إدوارد الخراط "الخدمة لمن يطلبها " كان سعر تذكرة الدخول 10 ج أصبح 5 ج

6-شاطئ الفنار" المميز" كان سعر تذكرة الدخول 15 ج أصبح 10 ج

7-شاطئ أبوهيف "المميز" كان سعر تذكرة الدخول 15ج أصبح 10 ج

8-شاطئ إسحاق حلمى "المميز" كان سعر تذكرة الدخول 15 ج أصبح 10 ج

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن المبادرة مفتوحة، لمشاركة كافة شواطئ الإسكندرية المؤجرة فى مبادرة تخفيض أسعار تذاكر دخول الشواطئ خلال فصل الشتاء بهدف إدخال السعادة والفرح على الأسر والعائلات.