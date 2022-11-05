اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الإستوائية "باينج" فى الفلبين إلى 155 شخصا

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:10 م
ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الإستوائية "باينج" فى الفلبين إلى 155 شخصا اعصار الفلبين
أ ش أ

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أعلن المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الإستوائية "باينج" التي ضربت البلاد مؤخرا إلى 155 شخصا.

وقال المجلس - في تقرير أوردته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم السبت، إن 129 شخصا آخرين أصيبوا جراء العاصفة، فيما لا يزال 34 شخصا في عداد المفقودين.

وأضاف المجلس أنه من بين 1.2 مليون فلبيني تضرروا جراء العاصفة، نزح مليون شخص عن منازلهم وما زال 1038 شخصا يعيشون في مراكز الإجلاء حتى اللحظة الحالية.

وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وصلت قيمتها إلى 4.17 مليار بيسو فلبيني، في حين بلغت الأضرار في قطاع الزراعة 113.51 مليون بيسو فلبيني، والمنازل 17.28 مليون.

وضربت العاصفة "باينج" أجزاء من الفلبين الاسبوع الماضي حيث تم تسجيل غالبية الأضرار والضحايا في منطقة "بانجسامورو" التي تتمتع بحكم ذاتي في جزيرة "مينداناو" المسلمة جنوبي البلاد.

 


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