ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 98.57 دولار والخام الأمريكى 92.61 دولار

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط 98.57 دولار للبرميل للعقود الآجلة، لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 92.61 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار خلال تعاملات أمس أكثر من 5% .

وأكد حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية بالعاصمة الروسية، أن موسكو بدأت منذ عام 2014 تأمين بديلًا للأسواق الأوربية للغاز، لافتًا إلى أن بوتين أثناء اجتماعه مع أعضاء الحكومة ومديري شركات النفط والغاز أوعز إليهم بضرورة البحث الجدي عن بديل بعد عِلم روسيا المسبق بأن الدول الأوروبية تفكر في الابتعاد عن الغاز والنفط الروسي بإيعاز من البيت الأبيض، مؤكدًا أن الدول الأوروبية التي تشتري الغاز الروسي تدفع ثمنه بالروبل.

وأوضح «مشيك»، خلال مداخلة مع الإعلامية رشا عماد في برنامج «المراقب» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن معظم الدول الأوروبية تقوم بشراء الغاز الروسي المسال عبر الشركة الفرنسية لافتًا إلى أن الأوروبيين يؤيدون الابتعاد عن الغاز والنفط الروسي عبر وسائل الإعلام، في الوقت الذي يعتبر الخبراء هذه الخطوة بمثابة إطلاق النار على النفس.

ولفت إلى أن خبراء اقتصاديين روس يربطون بين التطور الاقتصادي الذي شهدته دول أوروبا مثل ألمانيا بسبب أسعار الطاقة الروسية، مشيرًا إلى أن المتحدث باسم الكرملين أكد بعد بدء العملية العسكرية أن روسيا لن تبيع الغاز لأوروبا بأسعار رخيصة بعد الخطوات العدائية لأوروبا التي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا.

وأشار إلى أن الحل في يد قادة الدول الأوروبية، وأنه حال رغبتهم في الحصول على الغاز والنفط الروسي بأسعار مخفضة عليهم العودة لخط غاز نورد ستريم ورفع العقوبات عن روسيا، خاصة أننا في بداية فصل الشتاء حيث من المتوقع أن تتجمد بعض الدول الأوروبية في الموسم الشتوي.