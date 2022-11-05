اختيار الإسكندرية ضمن 4 محافظات لانطلاق مسيره مسح "الدرن الكامن"

الإسكندرية - جاكلين منير

قال الدكتور وهيب فايز مدير إدارة الأمراض الصدرية، مسئول الدرن بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، أنه قد تم اختيار الإسكندرية ضمن أربع محافظات على مستوى الجمهورية، لانطلاق مسيره مسح "الدرن الكامن" بين مرضى الغسيل الكلوي، حيث سيتم تعميم اجراء اختبار "الكوانتيفرون" "QUANTIFERON GOLD TEST" للكشف عن الدرن الكامن ضمن حزمة الاختبارات الأساسية التى يتم إجراءها لمرضى الغسيل الكلوى بهدف حمايتهم من الإصابة الدرن الكامن واعطائهم العلاج الوقائى اللازم بالاضافه الى اكتشاف وعلاج مرض الدرن طبقا للأدلة الاسترشادية للبرنامج القومى لمكافحه الدرن.