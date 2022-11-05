اختيار الإسكندرية ضمن 4 محافظات لانطلاق مسيره مسح "الدرن الكامن"

قال الدكتور وهيب فايز مدير إدارة الأمراض الصدرية، مسئول الدرن بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، أنه قد تم اختيار الإسكندرية ضمن أربع محافظات على مستوى الجمهورية، لانطلاق مسيره مسح "الدرن الكامن" بين مرضى الغسيل الكلوي، حيث سيتم تعميم اجراء اختبار "الكوانتيفرون" "QUANTIFERON GOLD TEST" للكشف عن الدرن الكامن ضمن حزمة الاختبارات الأساسية التى يتم إجراءها لمرضى الغسيل الكلوى بهدف حمايتهم من الإصابة الدرن الكامن واعطائهم العلاج الوقائى اللازم بالاضافه الى اكتشاف وعلاج مرض الدرن طبقا للأدلة الاسترشادية للبرنامج القومى لمكافحه الدرن.
وأوضح "فايز" أن مستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية قد حصلت على جهاز اختبا الكوانتيفرون لتتصدر مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى بالاسكندرية فى هذا المجال، مشيرا إلى جهود الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية لدعم المستشفى بكافة التجهيزات والأجهزة المعملية اللازمة لاستكمال معمل الكوانتيفرون بالإضافة إلى إصدار توجيهاتها للإدارات الفنية بالمديرية للتعاون فى هذا الموضوع.
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