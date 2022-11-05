اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 11:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا... مسيرة ضخمة للمطالبة بوقف إطلاق النار فى أوكرانيا

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:00 م
إيطاليا... مسيرة ضخمة للمطالبة بوقف إطلاق النار فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك عشرات آلاف المتظاهرين الإيطاليين في مسيرة "أوروبا من أجل السلام"، مطالبين بإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا وبدء محادثات سلام، وقالت الشرطة الإيطالية إن حوالي 30 ألف شخص شاركوا في المسيرة، وانضمت حوالي 600 منظمة ورابطة عامة من جميع أنحاء إيطاليا إلى مبادرة السلام، بحسب "روسيا اليوم".

ويؤكد المنظمون أن التظاهرة ليست سياسية بطبيعتها وستخلو من الرموز الحزبية، لكن أثناء التحضير لها حظيت بدعم أكبر قوى معارضة في البلاد وهي الحزب الديمقراطي وحركة النجوم الخمس.
 
ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، يعارض بعض المتظاهرين توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا. وجاء هؤلاء النشطاء إلى المسيرة حاملين ملصقات ولافتات كتب عليها "حوار لا سلاح" و"نعم للمفاوضات، لا لتوريد الأسلحة".

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة