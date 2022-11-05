اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إنقاذ الأرض يبدأ من شرم الشيخ.. 6 قضايا على جدول القمة الرئاسية للمناخ (إنفوجراف)

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:26 م
إنقاذ الأرض يبدأ من شرم الشيخ.. 6 قضايا على جدول القمة الرئاسية للمناخ (إنفوجراف) 6 قضايا رئيسية على جدول أعمال القمة الرئاسية فى cop27

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مصر على أعتاب استضافة حدث تاريخى يشارك به المجتمع الدولى بمكوناته المختلفة، حيث تعقد القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.
 
6 قضايا رئيسية على جدول أعمال القمة الرئاسية فى cop27
6 قضايا رئيسية على جدول أعمال القمة الرئاسية فى cop27
 
ومن المتوقع مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.
 
وتستضيف المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
 
وتُركز القمة الرئاسية عبر عدد من الموائد المستديرة على 6 قضايا رئيسية: 
ـ التحولات العادلة
ـ الأمن الغذائى
ـ التمويل المُبتكر للمناخ والتنمية
ـ الاستثمار فى مستقبل الطاقة
ـ الأمن المائى
ـ تغيّر المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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