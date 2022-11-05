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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالمنيا

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:24 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي مدخل مركز العدوة بالمنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز العدوة. 
 
أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص هم: تغيان م. ع 15 سنة مقيم مركز المنيا، وصابر . ع. م 30 سنة، أبوقرقاص، وإسماعيل  ع. أ 40 سنة الفكرية بأبوقرقاص، وهيثم. م. ع 21 سنة، ومحمد . م. م 15 سنة، وإسماعيل. ع. أ 16 سنة، مقيمون جميعا في المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 


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