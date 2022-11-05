إصابة 4 أشخاص فى حادث سقوط سيارة بمياه بحر حانوت بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بسقوط سيارة ملاكي بمياه ترعة حانوت نطاق مركز شرطة كفر صقر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، إلى موقع البلاغ وتم توجيه قوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص كانوا بداخل السيارة جميعهم من قرية تمى الامديد التابعة لمحافظة الدقهلية، وتم استخراجهم بمساعدة الأهالي وتبين اصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد وحالتهم جيدة، وتم نقلهم جميعا الي مستشفي كفر صقر المركزى، لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج اللازم، وجاري استخراج السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطار جهات التحقيق.