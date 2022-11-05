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إصابة 3 سيدات إثر انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

السبت، 05 نوفمبر 2022 05:59 م
إصابة 3 سيدات إثر انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيبت 3 سيدات فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق اسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.
 
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 3 سيدات، وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 
 

حادث مرورى

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى



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