إصابة فتاة سقطت من علو على سيخ حديدى فى العاشر من رمضان

استقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي في محافظة الشرقية، فتاة مصابة إصابة بالغة جراء سقوطها من علو على سيخ حديدى في دائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول ي ا ، 16 سنة، مقيمة في المجاورة 60 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، مصابة إصابة بالغة جراء سقوطها على سيخ حديدي.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية سقوط الفتاة من أعلى سطح عقار أسرتها في المجاورة 60، وسقوطها فوق سيخ حديدي اخترق صدرها، فيما تم استخراج السيخ وإجراء التدخل الطبي اللازم، وحالتها الآن مستقرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.