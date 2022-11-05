إصابة عاملين بطلق نارى على يد عامل بسبب خلافات على توك توك بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى، عاملين مصابين بطلق ناري بأماكن متفرقة بالجسم، وذلك على يد عامل بذات الناحية بسبب خلافات بينهم على قيمة أعمال حدادة بالتوك توك، وتم ضبط السلاح المستخدم والمتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء احمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز البلينا ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب، بإصابة محمد ك م ح 62 سنة صاحب ورشة حداده مصاباً "بطلق ناري بالقدم اليسري"، ورائد ع م ن 23 سنة عامل بورشة حداده مصاباً "بطلق ناري بكف اليد اليسري" ويقيمان بناحية الباسكية دائرة المركز.

بالانتقال وسؤال نجل الأول نجل عمومة الثاني أحمد م ك م 32 سنة عامل بورشة حداده ويقيم بذات الناحية اتهم تمساح م ب د 46 سنة عامل ويقيم بناحية برديس دائرة المركز بالتعدي علي المذكورين وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابتها بسبب خلافات مالية علي قيمة أعمال حداده بالتوك توك ملك المتهم .

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالكشف عن السلاح المضبوط تبين أنه غير مبلغ بسرقته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.