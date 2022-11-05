اليوم السابع
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السبت، 05 نوفمبر 2022 05:56 م
أكرم القصاص
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إصابة شخصين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بكفر الدوار

السبت، 05 نوفمبر 2022 05:13 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بكفر الدوار إسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، وسيارة نصف نقل بمركز كفر الدوار في البحيرة.

 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى نصف نقل على طريق  القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية، معمل القزاز التابعة لمركز كفر الدوار.

 

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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