إجراء الكشف والعلاج المجانى لـ 3219 مواطناً خلال قافلة طبية بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قوافل طبية داخل قريتى بنبان قبلى التابعة لمركز دراو، والحصايا التابعة لمركز إدفو، واستمرت أعمال القوافل على مدار يومين فى كل منهما، وذلك فى إطار توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجا فى المناطق النائية شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 3219 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

تأتى هذه القوافل الطبية المجانية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



المشاركون فى القوافل



تحاليل



جانب من القوافل الطبية



صرف أدوية