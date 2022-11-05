أيمن الجميل : المؤسسات الدولية تشيد بجهود الدولة المصرية فى إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة

تقرير خاص

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن ما تبذله الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مجال التنمية المستدامة وتحسين حياة المصريين والانطلاق نحو الإنتاج الكبير للطاقة المتجددة ، يلقى صدى واسعا فى مختلف المؤسسات الدولية ذات الصلة ، والتى تشيد جميعها بالجهود المبذولة للتنمية الشاملة فى مصر

ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل إلى متابعة تفصيلية للتقرير الأخير للبنك الدولى حول التنمية المستدامة فى العالم ، والذى أشاد باتخاذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومتوائم مع البيئة وأكثر استدامة وقدرة على الصمود، مشيراً إلى أنها عملية مشتركة لتحسين نوعية الحياة للمصريين، بما فى ذلك الفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، بما يمكنها من الاستفادة من مشروعات التنمية، وفى الوقت نفسه التمتع بحياة صحية منتجة.

وأكد أيمن الجميل أن الوكالة الدولية للطاقة قد لخصت الإنجازات المتحققة فى مصر خلال السنوات الثمانية الماضية بقولها إن " مصر أدركت الفرص التي يوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة 2035، والتي تسعى من خلالها لضمان أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها، كما تعكس مشروعاتها للطاقة المتجددة عزمها على تحويل تلك الرؤية إلى حقيقة واقعة.

واعتبر أيمن الجميل تقرير وكالة فيتش الأخير يعطى مؤشرا لصلابة ونمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة ، خاصة فى قطاع الطاقة، و أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري، كما سيظل فائض إمدادات الطاقة فى مصر مرتفعاً خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تعطى الدولة المصرية الأولوية للاستثمار فى مشروعات الربط الكهربائى الجديدة بهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإمدادات الكهرباء، مشيرا إلى أن شبكة بلومبرج، أكدت أيضا على نفس التوجه، بأن مصر تمتلك مزايا كمنتج للطاقة المتجددة، وتحاول استغلالها بجانب ما لديها من فائض بالكهرباء لتصبح مركزاً إقليمياً لصادرات الكهرباء، معتبرة توقيع اليونان ومصر اتفاقاً للربط الكهربائي هو أول اتفاق من نوعه يتم بين أوروبا وأفريقيا بجنوب شرق المتوسط.