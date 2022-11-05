أغرب من الخيال.. سيارة تدهس سائقتها 3 مرات بسويسرا (اعرف التفاصيل)

كتب محمد جمال

أصيبت امرأة تبلغ من العمر 45 عاما بجروح بليغة فى مدينة سانت جالن بسويسرا، بعدما دهستها سيارتها ثلاث مرات، بحسب الشرطة البلدية في المدينة الواقعة فى شمال شرق سويسرا، بحسب سكاى نيوز، وأفادت الشبكة بأن السائقة ترجلت سيارتها الصغيرة لإخراج شيء من الصندوق الخلفي، لكنها لم توقف تشغيل المحرك.

وما كان من السيارة التي كانت متوقفة على تلة مرتفعة قليلا، إلا أن بدأت تتحرك في الاتجاه المعاكس، وعبثا حاولت صاحبتها وقفها، إذ سقطت على الأرض، فدهستها المركبة للمرة الأولى، على ما نقلت وكالة "إي تي إس" عن الشرطة.

وتابعت السيارة اندفاعها، فاصطدمت بأخرى على مسافة قريبة وعادت مجددا في الاتجاه المعاكس، وكانت المرأة لا تزال على الأرض، فدهستها ثانية.

ومع ذلك لم تتوقف السيارة، فاصطدمت بالرصيف، وعادت إلى الوراء لتدهس صاحبتها للمرة الثالثة، قبل أن يضع حاجز خشبي حدا لحركة المركبة.

ونقلت سيارة إسعاف المرأة إلى المستشفى، حيث قالت تقارير إنها في حالة خطرة.