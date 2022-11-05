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أعاصير تدمر المنازل وتخلف قتيلا وعشرات المصابين فى تكساس وأوكلاهوما.. صور

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:29 م
أعاصير تدمر المنازل وتخلف قتيلا وعشرات المصابين فى تكساس وأوكلاهوما.. صور الأعاصير تدمر المنازل
كتب: إيهاب محمد

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اجتاحت الأعاصير أجزاء من تكساس وأوكلاهوما، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات وتدمير عشرات المنازل والمباني، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

ضربت الأعاصير بشدة مقاطعة ماكورتين، أوكلاهوما، في الركن الجنوبي الشرقي من الولاية، أكد كودي مكدانيل، مدير الطوارئ في المقاطعة، وفاة واحدة رغم أنه لم يقدم تفاصيل على الفور.

التقرير من المصدر
التقرير من المصدر

شهدت بلدة إيدابيل الصغيرة تدمير مبنى كنيسة ومركز طبي ومدرسة بسبب الأعاصير، فيما قال ستيفن كارتر، منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة ماكورتين، لصحيفة تيكساركانا غازيت: "كان هناك دمار كامل على الجانبين الجنوبي والشرقي من إيدابيل".

الاعاصير
الاعاصير

وقال كارتر للصحيفة، إن الناس ما زالوا محاصرين في وقت متأخر من يوم الجمعة، وقال الحاكم كيفين ستيت، إنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ والمولدات إلى منطقة إيدابيل، وغرد ستيت: "نصلي من أجل سكان أوكلاهوما المتأثرين بأعاصير اليوم".

تدمير منازل
تدمير منازل

فيما قالت كيلي كاين من مكتب إدارة الطوارئ في أوكلاهوما، إن ثلاث مقاطعات أخرى على الأقل تعرضت للعواصف، مع حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الأعاصير تم الإبلاغ عنها أيضًا في تكساس وأركنساس وأن نظام العواصف يتجه نحو لويزيانا.

تدمير منزل
تدمير منزل
 

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