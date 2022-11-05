اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 09:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

أضف أطعمة غنية بالبروبيوتيك لنظامك الغذائي لفوائدها الصحية

السبت، 05 نوفمبر 2022 09:00 م
أضف أطعمة غنية بالبروبيوتيك لنظامك الغذائي لفوائدها الصحية اطعمة البروبيوتيك
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتوى القناة الهضمية الصحية على نسبة عالية من البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة المفيدة والتي تساعد وظيفة الجهاز الهضمي في الجسم جنبًا إلى جنب مع تعزيز المناعة، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد البروبيوتيك لصحتك، بحسب موقع "Health".

فوائد البروبيوتيك للصحة العقلية

يُعرف استخدام البروبيوتيك للصحة العقلية بالمضادات الحيوية النفسيةـ يهدف إلى المساعدة في علاج مجموعة متنوعة من مشكلات الصحة العقلية ، مثل القلق والاكتئاب. 
 
عندما يتعرض الجسم للإجهاد ، فإنه يميل إلى التأثير على أجزاء أخرى من الجسم أيضًا ، مما يضع ضغطًا كبيرًا على العضلات والدماغ.

فهم العلاقة مع القناة الهضمية والدماغ

وفقًا للخبراء، هناك صلة بين القناة الهضمية والدماغ ، والمعروفة أيضًا باسم محور الأمعاء والدماغ (GBA) إنه الرابط الذي يربط الدماغ والحبل الشوكي والجهاز العصبي بالجهاز الهضمي في أجسامنا ويُعتقد أن أمعائنا تؤثر على نشاط الدماغ، وبالتالي تؤثر على مزاجنا.
 
العصب المبهم، العصب الرئيسي للجهاز العصبي السمبتاوي، متصل بالدماغ وهو مسؤول عن معدل ضربات القلب، الهضم، وظيفة المناعة، وتقلبات المزاج.
 
 تعمل البروبيوتيك والكائنات الدقيقة الأخرى الموجودة في الجهاز الهضمي أو الأمعاء من خلال إنتاج والتعبير عن الناقلات العصبية، وهي رسل كيميائية لا يمكن لأجسامنا العمل بدونها. 
 
هذه الناقلات العصبية ضرورية للصحة العقلية وتؤثر على أنماط نومنا وحالاتنا المزاجية وشهيتنا كما أنها تساعد في تقليل الالتهاب في أجسامنا ، وتقليل أعراض الاكتئاب مع التأثير أيضًا على الوظيفة الإدراكية والاستجابة للتوتر.

إضافة البروبيوتيك في نظامك الغذائي

هناك نوعان من أنواع البروبيوتيك الأكثر شيوعًا ، بما في ذلك Lactobacillus و Bifidobacterium وهم موجودون في أجزاء مختلفة من الجسم.
 
تعزز البروبيوتيك مثل: Bifidobacterium lactis HN019 الانتظام ويخفف الإمساك، بينما ينظم Lactobacillus rhamnosus الناقلات العصبية في الدماغ، مما يقلل من الأعراض المرتبطة بالتوتر.
 
يُنصح باختيار بروبيوتيك يمكنه استهداف الحالة التي يحاول الشخص علاجها.
 
 تعتبر مكملات البروبيوتيك والأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي والجبن واللبن الرايب والخضروات المخللة.
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة