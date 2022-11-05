أضف أطعمة غنية بالبروبيوتيك لنظامك الغذائي لفوائدها الصحية

كتبت فاطمة خليل

فوائد البروبيوتيك للصحة العقلية يُعرف استخدام البروبيوتيك للصحة العقلية بالمضادات الحيوية النفسيةـ يهدف إلى المساعدة في علاج مجموعة متنوعة من مشكلات الصحة العقلية ، مثل القلق والاكتئاب.

تحتوى القناة الهضمية الصحية على نسبة عالية من البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة المفيدة والتي تساعد وظيفة الجهاز الهضمي في الجسم جنبًا إلى جنب مع تعزيز المناعة، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد البروبيوتيك لصحتك، بحسب موقع "Health".يُعرف استخدام البروبيوتيك للصحة العقلية بالمضادات الحيوية النفسيةـ يهدف إلى المساعدة في علاج مجموعة متنوعة من مشكلات الصحة العقلية ، مثل القلق والاكتئاب.

عندما يتعرض الجسم للإجهاد ، فإنه يميل إلى التأثير على أجزاء أخرى من الجسم أيضًا ، مما يضع ضغطًا كبيرًا على العضلات والدماغ.

فهم العلاقة مع القناة الهضمية والدماغ وفقًا للخبراء، هناك صلة بين القناة الهضمية والدماغ ، والمعروفة أيضًا باسم محور الأمعاء والدماغ (GBA) إنه الرابط الذي يربط الدماغ والحبل الشوكي والجهاز العصبي بالجهاز الهضمي في أجسامنا ويُعتقد أن أمعائنا تؤثر على نشاط الدماغ، وبالتالي تؤثر على مزاجنا.



العصب المبهم، العصب الرئيسي للجهاز العصبي السمبتاوي، متصل بالدماغ وهو مسؤول عن معدل ضربات القلب، الهضم، وظيفة المناعة، وتقلبات المزاج.



تعمل البروبيوتيك والكائنات الدقيقة الأخرى الموجودة في الجهاز الهضمي أو الأمعاء من خلال إنتاج والتعبير عن الناقلات العصبية، وهي رسل كيميائية لا يمكن لأجسامنا العمل بدونها.



هذه الناقلات العصبية ضرورية للصحة العقلية وتؤثر على أنماط نومنا وحالاتنا المزاجية وشهيتنا كما أنها تساعد في تقليل الالتهاب في أجسامنا ، وتقليل أعراض الاكتئاب مع التأثير أيضًا على الوظيفة الإدراكية والاستجابة للتوتر. إضافة البروبيوتيك في نظامك الغذائي هناك نوعان من أنواع البروبيوتيك الأكثر شيوعًا ، بما في ذلك Lactobacillus و Bifidobacterium وهم موجودون في أجزاء مختلفة من الجسم.



تعزز البروبيوتيك مثل: Bifidobacterium lactis HN019 الانتظام ويخفف الإمساك، بينما ينظم Lactobacillus rhamnosus الناقلات العصبية في الدماغ، مما يقلل من الأعراض المرتبطة بالتوتر.



يُنصح باختيار بروبيوتيك يمكنه استهداف الحالة التي يحاول الشخص علاجها.



تعتبر مكملات البروبيوتيك والأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي والجبن واللبن الرايب والخضروات المخللة.