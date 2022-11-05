"آثار القاهرة" تحدد 19 نوفمبر لانطلاق امتحانات الميد تيرم.. التفاصيل

كتب محمد صبحى

أكدت كلية الآثار جامعة القاهرة، انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم) حيث من المقرر أن تبدأ من يوم السبت الموافق 19 نوفمبر (في مواعيد المحاضرات ويتم التنسيق بين الطلاب وأستاذ المقرر لتحديد موعد الامتحان وذلك فى إطار التاريخ المعلن، فيما عدا الفرقة الأولى التى ستقام لها لجان كنترول وتوزيع للطلاب نظرا لكثرة أعدادهم.

وأوضحت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه سيتم إعلان الجدول الخاص بالفرقه الأولى لاحقا.