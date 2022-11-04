9 شروط للتصويت الإلكترونى على عموميات شركات البورصة.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ، الشروط والضوابط الواجب على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إتباعها خلال التصويت الإلكتروني على الجمعيات العامة، وهي:

1- وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية وعدم اختراق قرارات الجمعية العامة والتصويت عليها، وذلك وفقًا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.

2- السماح بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها باجتماع الجمعية العامة، وكذا السماح للمساهمين بالاطلاع على هذه المستندات.

3- السماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد اجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراتها، وعلى الأخص مستخرج بكشف حضور المساهمين ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة.

4- ما يفيد التأكد من هوية المساهم الحاضر لاجتماع الجمعية العامة، وما يفيد إثبات حضوره.

5- التأكد من قيام المساهم بتجميد أسهمه لدى أمين الحفظ قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

6- عدم السماح للمساهم القائم بالتصويت عن بعد باستخدام حق الإنابة في التصويت، بحيث يلزم أن يكون التصويت عن بعد من خلال المساهم المالك.

7- تمكين المساهم من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العامة وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك

قبل 5 أيام عمل على عقد الاجتماع وكذا أثناء انعقاده، كما يجب أن يتضمن النظام أيضًا تمكين المسئولين عن الجمعية من الرد على هذه الاستفسارات.

8- السماح للمساهم الذي قام بالتصويت قبل انعقاد الجمعية ويرغب في تغيير تصويته في الحضور المادي لاجتماع الجمعية العامة في يوم انعقادها.

9- السماح بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.