أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك التوترات المتزايدة والعنف وإزهاق العديد من الأرواح.
وشدد بلينكن - خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد - على ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد التوترات بشكل عاجل، حسب ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/.
وجدد بلينكن - بحسب البيان - التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معربا عن تقديره للشراكة الثنائية.
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