وشدد بلينكن - خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد - على ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد التوترات بشكل عاجل، حسب ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/.



وجدد بلينكن - بحسب البيان - التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معربا عن تقديره للشراكة الثنائية.