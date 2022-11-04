وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه فى اليوم الأول من اجتماعهم الذي استمر يومين في مدينة مونستر بغرب ألمانيا، أكد كبار دبلوماسيي مجموعة الدول السبع من جديد "على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، وطالبوا بحل القضايا عبر المضيق بالوسائل السلمية، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية اليوم الجمعة.

كما اتفق وزراء من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي تروج لها طوكيو وواشنطن في مواجهة مبطنة لتوسيع النشاطات العسكرية التوسعية للجيش الصيني في المنطقة، بحسب الخارجية اليابانية.

وقالت الوزارة إن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي قال في المحادثات إن مجموعة السبع تحتاج إلى دفع الصين للعب دور مسئول كقوة رئيسية، بينما أبلغ بكين "باستعداد المجموعة للتعاون في المجالات التي يمكن أن تعمل فيها معا".

وفيما يخص كوريا الشمالية، التي أجرت تجارب إطلاق صواريخ باليستية مرارا وتكرارا، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات، صباح أمس الخميس، فقد "أدان وزراء الخارجية بشدة" تصرفات بيونج يانج.

وفي جلسة ركزت على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، انضم إليها وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، تعهد الوزراء بالبقاء متحدين ضد موسكو ودعم كييف قبل الشتاء، وأدانوا روسيا لهجماتها على أهداف مدنية أوكرانية.

وفرضت دول مجموعة السبع عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد الأصول التي يحتفظ بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبنك المركزي في البلاد.