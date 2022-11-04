ننشر الرسم التوضيحى لغلق شارع فيصل بالجيزة وخريطة التحويلات منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت إدارة المرور، الرسم التوضيحى لموقع غلق كلي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع (الشيخ الشربيني "المطبعة" ، عمرو بن العاص) بالإتجاهين لتركيب الكمر الخرساني لمشروع محور عمرو بن العاص لمدة يومين ، مع إجراء تحويلات مرورية منعا للزحام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، عن تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع (الشيخ الشربيني "المطبعة" . عمرو بن العاص) بالإتجاهين والذى يستلزم إجراء غلق كلى بشارع الملك فيصل في الموقع المشار اليه نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ) وذلك لمدة (يومان) على النحو التالي :

1- اليوم الجمعة الموافق 4-11-2022 العمل من الساعه 12صباحا حتى الساعه 10 صباحاً .

2- يوم السبت الموافق 5-11-2022 العمل من الساعه 12 صباحا حتى الساعه 5 صباحاً .

وأضاف المصدر ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :

- أولا : حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير أتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثه والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الاعمال .

- حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير أتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربيني "المطبعة" والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الاعمال .

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.