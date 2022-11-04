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ميقاتي يرأس اجتماعا للهيئات المانحة لمكافحة الكوليرا بمشاركة وزارية ودبلوماسية

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 11:40 ص
ميقاتي يرأس اجتماعا للهيئات المانحة لمكافحة الكوليرا بمشاركة وزارية ودبلوماسية ميقاتي
إيمان حنا

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يرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومية، اجتماعاً للهيئات المانحة من أجل مكافحة الكوليرا، وفق صحيفة النهار اللبنانية.

يشارك في الاجتماع وزراء حكومة تصريف الأعمال، الصحة فراس الأبيض، الداخلية بسام مولوي، الطاقة والمياه وليد فياض، إلى جانب سفراء الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين كوريا، سويسرا، النمسا، أستراليا، المانيا، الدانمارك، إيطاليا، كندا، المملكة العربية السعودية، الاتحاد الأوروبي، القائم بأعمال الكويت، القائم بأعمال النرويج، وممثل عن سفارة اليابان، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة، "اليونسف" ومنظمة الصحة العالمية.

 


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