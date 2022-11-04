"مياه الجيزة": انقطاع المياه عن مركز الصف بسبب كسر فى أحد الخطوط

كتبت: مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة الصف والقرى التابعة.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه لحدوث كسر بخط المياه قطر 1000 مم GRP الخارج من محطة مياه الصف، والمغذي لمركز ومدينة الصف وتوابعه، الأمر الذي يستلزم قطع المياه للبدء في أعمال الإصلاح.

وأشارت شركة المياه، أن أعمال الإصلاح من المتوقع أن تستغرق 6 ساعات، تبدأ من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 4/ 11 /2022، وتنتهي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 5/ 11 / 2022.

وتقوم الشركة حالياً بسحب المياه الناتجة عن الكسر، وتكثف من جهودها لإنهاء أعمال الإصلاح في الوقت المحدد للأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.