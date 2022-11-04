موظف على المعاش: حملة 100 مليون صحة واحدة من أهم إنجازات الرئيس السيسى.. فيديو

الشرقية - فريق المحافظات

فى كل خطوة مشروع، وبداخل الكثير من القرى حلم تحول إلى واقع مع مشروعات حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وحدات التأمين الطبى الشامل وتوسعة وبناء المدارس، كانت لها أكبر الأثر فى فرحة أهالى تلك القرى التى ظلت لسنوات تحلم بمثل تلك المشروعات لكنها لم تتحقق إلا مع "حياة كريمة".





وقال المهندس إبراهيم العقيلى موظف على المعاش من قرية 5 بحر البقر التابعة لمركز الحسينية محافظة الشرقية، أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات الصحية والتى كان لها بالغ الأثر فى الحفاظ على الشعب المصرى وحملة 100 مليون واحدة من أهم إنجازات الرئيس .

وأضاف : "نحن هنا بمنطقة بحر البقر تغيرت حياتنا بشكل كامل وبدأت صحوة كبرى فى الخدمات العامة والبنية التحتية من بناء المدارس ومكاتب للبريد وانشاء طرق وإنشاء كبارى وأشكرك سيادة الرئيس".