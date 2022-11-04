اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعبيرًا عن أهمية مواجهة التغيرات المناخية

ملك البحرين يصطحب الإمام الطيب والبابا فرنسيس لزراعة "نخلة"

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 10:39 ص
ملك البحرين يصطحب الإمام الطيب والبابا فرنسيس لزراعة "نخلة" العاهل البحرينى وشيخ الأزهر
رسالة المنامة : محمود جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
محمود-جاد
 
 
اصطحب العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لزراعة نخلة بصرح الشهيد في قصر الصخير، تعبيرًا عن أهمية القضايا  البيئية ومواجهة التغيرات المناخية.
 
وتأتي تلك الخطوة  من ملك البحرين والزعيمين الدينيين الأبرز في العالم استشعارًا بالمسئولية تجاه  البشرية جمعاء، وللفت أنظار العالم تجاه أزمة التغيرات المناخية وقضايا البيئة نظرًا لما يشهده عالم اليوم من تحديات وتداعيات خطيرة ستلقي بظلالها على كوكبنا ككل.
 
WhatsApp Image 2022-11-04 at 10.25.02 AM
 
يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر قد وصل أمس الخميس إلى مملكة البحرين بناء علي دعوة من جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين لزيارة البلاد والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» الذي يُعقدُ يومي الخميس والجمعة 3 و 4 نوفمبر الجاري على أرض مملكة البحرين.
 
WhatsApp Image 2022-11-04 at 10.24.47 AM
 
وتشهد مملكة البحرين ملتقى الحوار بعنوان: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» يومي الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.

شيخ الازهر

العاهل البحرينى

بابا الفاتيكان

البحرين

ملتقى البحرين

ملتقى البحرين للحوار

قصر الصخير



الموضوعات المتعلقة

ملك البحرين يستقبل شيخ الأزهر فى مطار قاعدة الصخير الجوية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 07:48 م

انطلاق ملتقى الحوار بين الشرق والغرب بالبحرين بمشاركة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:55 م

الديوان الملكى البحرينى: شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان سيصلان البحرين غدا

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:09 م

البابا فرنسيس: البحرين تقع على طريق لملتقى الشعوب وبلد يتميز بالحيوية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 05:22 م

عاهل البحرين: زيارة البابا فرنسيس لبلادنا تاريخية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 05:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة