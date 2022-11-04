مصطفى وزيرى: سفراء العالم في مصر شاهدوا اليوم عظمة مقبرة توت عنخ آمون

كشف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الاحتفال بالعيد الـ100 على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، قائلا :" سفراء العالم فى مصر شاهدوا اليوم عظمة مقبرة توت عنخ آمون".

وقال خلال مداخلة ببرنامج التاسعة القناة الأولى المصرية: "الأقصر اليوم فى عرس بالاحتفال على مرور 100 سنة على الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون، والعالم كله يحتفل معنا، وشرح معجزات المقبرة التى لم تسرق ولم تمس نهائيا".

وتابع :"تم اكتشاف المقبرة بالكامل وبها أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، وتم إعادة وتطوير منزل كارتر مكتشف المقبرة، وما يقرب من 4500 قطعة تم نقلهم إلى المتحف المصرى الكبير وجارى نقل باقى القطع إلى المتحف، وتمكنا من نقل الاحتفال إلى العالم اجمع".

وتابع :"هناك احتفالية فى شهر ديسمبر المقبل وهناك اهتمام كبير بالاحتفالات الفرعونية، وبعد عدد كبير من الدراسات تبين أن وفاة توت عنخ آمون بسبب وجوده برحلة صيد ووقع من العربة وتوفى ثانى يوم بعد الحادث".