مصرع شخص سقطت به سيارة نقل فى حفر للصرف الصحى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخص يبلغ من العمر 32 سنة مصرعه بناحية قرية الحريزات الغربية دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج في حادث إنقلاب سيارة داخل حفر للصرف الصحى بالمنطقة تم رفع السيارة من داخل الحفر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيارة داخل حفر للصرف الصحى دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب المحافظة ووجود متوفى وتم نقل جثته للمستشفى.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرفت عليها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بوفاة ع . ص . ع 32 سنة على إثر سقوط سيارة نقل داخل حفر للصرف الصحى بالشارع تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى وتم رفع السيارة من داخل الحفر وتم إخطار الوحدة المحلية التي قامت بالدفع بالمعدات اللازمة والتي قامت برفع السيارة من داخل الحفر وتم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وإعداد التقرير اللازم.



تم إخطار الأجهزة المعنية وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في والواقعة.









