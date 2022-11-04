مستفيد من حياة كريمة بالقليوبية: كثافة الطلاب كانت عالية والمدارس الجديدة ستحل الأزمة

القليوبية إبراهيم سالم

قال السيد فاروق عبد العظيم أحد أهالى قرية منشأة الكرام بشبين القناطر فى محافظة القليوبية إن مبادرة "حياة كريمة" كانت بمثابة قبلة إعادة الروح بالنسبة للقرى التى ظلت محرومة من الخدمات على مدار سنوات طويلة مضت، فكان من بين تلك الخدمات التى قدمتها المبادرة للقرية وأهاليها، العمل على تخفيض كثافة الطلاب بالمدارس، حيث تم إنشاء عدد من المدارس الجديدة وعلى الطراز الحديث بالقرية منها مدرسة الدكتور عبد الرحمن عويس.



وأوضح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرية كان بها مدرستان فقط، واحدة منها كانت مستأجرة من أحد الأشخاص من قبل هيئة الأبنية التعليمية، كما أن كثافة الطلاب بالفصول كانت تصل لنحو 80 طالبا بالفصل الواحد، ما يصعب عملية التحصيل الدراسى سواء على الطالب أو المعلم بالفصل.



وتابع أن مياه الشرب بالقرية قديما كانت غير لائقة نظرا لتهالك الشبكة القديمة بالقرية، وحاليا يتم العمل على قدم وساق بالشبكة الجديدة، كما أنه يتم العمل أيضا بشكل متسارع للانتهاء من توصيل الصرف الصحى للقرية والعزب التابعة لها، وشبكات الإنترنت والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الموجودة بمجمع الخدمات الذى تم إنشاؤه بالقرية.